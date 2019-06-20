Фото Месси, которого окружили соперники, набирает популярность

Кадр из игры Аргентина - Парагвай (1:1) набирает популярность в интернете.

На фото показывается момент на 90+4-й минуте, где капитан аргентинцев Лионель Месси пытается в одиночку организовать атаку. Вокруг Месси находится сразу восемь футболистов соперника и всего лишь двое партнеров по сборной.

Фанаты Месси объясняют этой фотографией все неудачи игрока в стане сборной.

Напомним, что после двух матчей Аргентина идет в группе на последней позиции. Для выхода в следующий раунд им нужно победить Катар.

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