Дани Алвес покидает ПСЖ
Защитник ПСЖ Дани Алвес заявил о своем уходе из клуба.
"Вот и подошел к концу еще один цикл моей карьеры, цикл побед и нового опыта. Хочу сказать спасибо всем, кто имеет отношение к проекту ПСЖ. Также хочу извиниться, если где-то недоработал, если были ошибки с моей стороны, просто я пытался делать все возможное", - написал бразилец в своем Instagram.
36-летний Алвес выступал за ПСЖ с 2017 года. В составе клуба игрок выиграл шесть трофеев. Напомним, что Алвес также известен по своим выступлениям за "Севилью", "Барселону" и "Ювентус".
Читайте также: ПСЖ интересуется лидером "Севильи". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Главные новости дня: 22 июня
-
Сборные Италии и Испании стали первыми участниками плей-офф молодёжного Евро-2019
-
Бразилия и Венесуэла пробились в плей-офф Кубка Америки-2019
-
Источник: Федун потратил на "Спартак" 2 миллиарда долларов
-
Сборная Нигерии стартовала в Кубке Африки с тяжёлой победой над Бурунди
Лента новостей
-
Каррера может отправиться в Иран
-
Дани Алвес покидает ПСЖ
-
1
Прощай, "киллер с лицом ребенка"! Вспоминаем 8 главных моментов в карьере Фернандо Торреса
-
Главные новости дня: 22 июня
-
Гвинея и Мадагаскар не выявили сильнейшего в матче Кубка Африки-2019
-
1
Новый тренер "Милана" Джампаоло озвучил главную цель команды
-
Черышев может покинуть "Валенсию" из-за хавбека "Барселоны"
-
Сборные Италии и Испании стали первыми участниками плей-офф молодёжного Евро-2019
-
Бразилия и Венесуэла пробились в плей-офф Кубка Америки-2019
-
1
Коутиньо интересен только одному клубу
-
Перишич получил выгодное предложение из Китая
-
1
Дрогба назвал идеального тренера для "Челси"
-
Дзаньоло и Кин отстранены от молодёжной сборной Италии по дисциплинарным причинам
-
2
Источник: Федун потратил на "Спартак" 2 миллиарда долларов
-
"Атлетико" согласовал условия личного контракта с ещё одним воспитанником "Реала"
-
Рамос опубликовал видео со своей свадьбы
-
Два клуба Серии А ведут борьбу за Балотелли
-
Сборная Нигерии стартовала в Кубке Африки с тяжёлой победой над Бурунди
-
1
Конте определился с будущим Наингголана в "Интере"
-
1
Менотти: "Сборной Аргентины не поможет ни Кройфф, ни Гвардиола"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|38
|91
|2
|Лилль
|38
|75
|3
|Лион
|38
|72
|4
|Сент-Этьен
|38
|66
|5
|Марсель
|38
|61
|6
|Монпелье
|38
|59
|7
|Ницца
|38
|56
|8
|Реймс
|38
|55
|9
|Ним
|38
|53
|10
|Ренн
|38
|52
|11
|Страсбур
|38
|49
|12
|Нант
|38
|48
|13
|Анжер
|38
|46
|14
|Бордо
|38
|41
|15
|Амьен
|38
|38
|16
|Тулуза
|38
|38
|17
|Монако
|38
|36
|18
|Дижон
|38
|34
|19
|ФК Кан
|38
|33
|20
|Генгам
|38
|27