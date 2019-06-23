Дани Алвес покидает ПСЖ

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Дани Алвес покидает ПСЖ

Защитник ПСЖ Дани Алвес заявил о своем уходе из клуба.

"Вот и подошел к концу еще один цикл моей карьеры, цикл побед и нового опыта. Хочу сказать спасибо всем, кто имеет отношение к проекту ПСЖ. Также хочу извиниться, если где-то недоработал, если были ошибки с моей стороны, просто я пытался делать все возможное", - написал бразилец в своем Instagram.

36-летний Алвес выступал за ПСЖ с 2017 года. В составе клуба игрок выиграл шесть трофеев. Напомним, что Алвес также известен по своим выступлениям за "Севилью", "Барселону" и "Ювентус".

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