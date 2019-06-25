"Тоттенхэм" согласовал трансфер Ндомбеле

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"Тоттенхэм" согласовал трансфер Ндомбеле

Хавбек "Лиона" Танги Ндомбеле в ближайшее время перейдет в "Тоттенхэм".

По сведениям Sky Sports, "шпоры" договорились о трансфере игрока за 65 миллионов евро, не считая бонусов. Ранее интерес к игроку также проявлял "Манчестер Сити".

Соглашение Ндомбеле с "Лионом" действует до июня 2023 года.

В минувшем сезоне на счету Ндомбеле один забитый мяч и 7 результативных передач в 34 играх.

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