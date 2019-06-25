Навас назвал условие, при котором покинет "Реал"

Теги реал мадридкейлор навас

Навас назвал условие, при котором покинет "Реал"

Голкипер "Реала" Кейлор Навас желает сменить клуб этим летом.

Как сообщает Football Espana, вратарь хочет покинуть клуб свободным агентом. При этом "Реал" должен выплатить ему 10 миллионов евро, которые он заработал бы до окончания контракта.

Отмечается, что руководство "Реала" хочет продать Наваса за 20 миллионов евро. Его соглашение с клубом рассчитано до лета 2021 года.

В минувшем сезоне Навас провел 21 матч, из них в 7 он отстоял на ноль.

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