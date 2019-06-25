Навас назвал условие, при котором покинет "Реал"
Голкипер "Реала" Кейлор Навас желает сменить клуб этим летом.
Как сообщает Football Espana, вратарь хочет покинуть клуб свободным агентом. При этом "Реал" должен выплатить ему 10 миллионов евро, которые он заработал бы до окончания контракта.
Отмечается, что руководство "Реала" хочет продать Наваса за 20 миллионов евро. Его соглашение с клубом рассчитано до лета 2021 года.
В минувшем сезоне Навас провел 21 матч, из них в 7 он отстоял на ноль.
Читайте также: Кейлор Навас близок к переходу в новый клуб. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
РФС назвал лучших футболистов РПЛ сезона 2018/19
-
Навас назвал условие, при котором покинет "Реал"
-
"Тоттенхэм" согласовал трансфер Ндомбеле
-
4
Иранский двойник Месси, пользуясь внешним сходством с игроком, склонял девушек к сексу
-
2
"Милан" хочет подписать Фекира
-
Комличенко может отказаться от возвращения в Россию и отправиться в Бельгию
-
Роналдо: "Марадона или Месси? Такие сравнения несправедливы"
-
1
Газзаев предлагает отменить компенсированное время и пассивный офсайд
-
"Краснодару" не удалось подписать лучшего бомбардира "Сент-Этьена"
-
"Зенит" переиграл "Левски" в товарищеском матче
-
Силлессен прошел медобследование в "Валенсии"
-
"Ньюкасл" рассматривает кандидатуры трех именитых тренеров
-
Компани: "Лэмпард - естественный выбор для "Челси"
-
1
Танги Ндомбеле готов покинуть "Лион"
-
Жена Риксена поблагодарила фанатов "Зенита" за поддержку ее мужа
-
Экс-игрок "Динамо" Ванкер перешел в "Тулузу"
-
Черчесов прибыл на матч "Зенит" - "Левски"
-
Медведев: "У Анюкова ещё будет возможность выйти на поле"
-
Умтити: "Я счастлив, что могу жить своей страстью и делать это в "Барселоне"
-
Азмун, Ригони и Ракицкий - в старте на матч "Зенита" с "Левски"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32