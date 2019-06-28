КАН-2019: Сенегал уступил Алжиру, Кения обыграла Танзанию
Представляем результаты 2-го тура групповой стадии Кубка африканских наций.
Группа B
Мадагаскар - Бурунди 1:0
Гол: Илаймахаритра, 76 - 1:0
Группа С
Сенегал - Алжир 0:1
Гол: Белаили, 49 - 0:1
Сенегал: Менди, Сабали, Ваге, Кулибали, Куяте, Кейта Бальде (Тиуб, 63), Ндиайе (Севе, 86), Диатта (Дианье, 73), Ндиайе, Мане, Ньянг.
Алжир: Мболи, Бенламри, Атталь, Манди, Бенсебайни (Фарес, 80), Беннасер (Абед, 90), Фегули, Гедиура, Марез, Бунеджа, Белаили (Делор, 86).
Предупреждения: Куяте (15), Бенламри (20), Атталь (24), Кейта Бальде (39).
Кения - Танзания 3:2
Голы: Мсува, 6 - 0:1, Олунга, 39 - 1:1, Саматта, 40 - 1:2, Омоло, 62 - 2:2, Олунга, 80 - 3:2
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|2
|6
|2
|Уганда
|2
|4
|3
|Зимбабве
|2
|1
|4
|Демократическая Республика Конго
|2
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Нигерия
|2
|6
|2
|Мадагаскар
|2
|4
|3
|Гвинея
|2
|1
|4
|Бурунди
|2
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Алжир
|2
|6
|2
|Сенегал
|2
|3
|3
|Кения
|2
|3
|4
|Танзания
|2
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Кот-д’Ивуар
|1
|3
|2
|Марокко
|1
|3
|3
|Намибия
|1
|0
|4
|Южно-Африканская Республика
|1
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мали
|1
|3
|2
|Ангола
|1
|1
|3
|Тунис
|1
|1
|4
|Мавритания
|1
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Камерун
|1
|3
|2
|Бенин
|1
|1
|3
|Гана
|1
|1
|4
|Гвинея-Бисау
|1
|0