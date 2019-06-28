КАН-2019: Сенегал уступил Алжиру, Кения обыграла Танзанию

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КАН-2019: Сенегал уступил Алжиру, Кения обыграла Танзанию

Представляем результаты 2-го тура групповой стадии Кубка африканских наций.

Группа B

Мадагаскар - Бурунди 1:0

Гол: Илаймахаритра, 76 - 1:0

 

Группа С

Сенегал - Алжир 0:1

Гол: Белаили, 49 - 0:1

Сенегал: Менди, Сабали, Ваге, Кулибали, Куяте, Кейта Бальде (Тиуб, 63), Ндиайе (Севе, 86), Диатта (Дианье, 73), Ндиайе, Мане, Ньянг.

Алжир: Мболи, Бенламри, Атталь, Манди, Бенсебайни (Фарес, 80), Беннасер (Абед, 90), Фегули, Гедиура, Марез, Бунеджа, Белаили (Делор, 86).

Предупреждения: Куяте (15), Бенламри (20), Атталь (24), Кейта Бальде (39).


Кения - Танзания 3:2

Голы: Мсува, 6 - 0:1, Олунга, 39 - 1:1, Саматта, 40 - 1:2, Омоло, 62 - 2:2, Олунга, 80 - 3:2

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4 Демократическая Республика Конго Демократическая Республика Конго 2 0
Группа B М О
1 Нигерия Нигерия 2 6
2 Мадагаскар Мадагаскар 2 4
3 Гвинея Гвинея 2 1
4 Бурунди Бурунди 2 0
Группа C М О
1 Алжир Алжир 2 6
2 Сенегал Сенегал 2 3
3 Кения Кения 2 3
4 Танзания Танзания 2 0
Группа D М О
1 Кот-д’Ивуар Кот-д’Ивуар 1 3
2 Марокко Марокко 1 3
3 Намибия Намибия 1 0
4 Южно-Африканская Республика Южно-Африканская Республика 1 0
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