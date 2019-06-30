Неймар поддержал Суареса после вылета Уругвая из Кубка Америки

Форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар отреагировал на то, что Луис Суарес вылетел из Кубка Америки.

Сборная Уругвая в серии пенальти уступила Перу, а Суарес не забил одиннадцатиметровый.

"Поднимайся. Ты великолепен, брат. Люблю тебя, друг", - написал Неймар в соцсетях.

Напомним, что Суарес и Неймар знакомы по совместным выступлениям за "Барселону".

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