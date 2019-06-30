Агент Бэйла опроверг переговоры с "Интером"

Форвард "Реала" Гарет Бэйл не будет уходить в аренду в "Интер".

"Появившаяся ранее информация не правдива", - заявил агент валлийца Джонатан Барнетт.

Ранее сообщалось, что Бэйл попал в список игроков, на которых не рассчитывает наставник команды Зинедин Зидан.

Соглашение Бэйла с "Реалом" действует до лета 2022 года. В минувшем сезоне на его счету 14 голов и 6 ассистов в 42 играх.

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