Филипе Луис может не сыграть с Аргентиной

Защитник сборной Бразилии Филипе Луис может пропустить матч с Аргентиной.

Как сообщает Globo Esporte, 33-летний игрок еще не полностью восстановился от травмы бедра, которую он получил в игре с Парагваем. Решение об участии игрока в матче будет принято в ближайшее время.

Напомним, что полуфинальный матч Кубка Америки между Бразилией и Аргентиной состоится 3 июля в 3:30 (мск).

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