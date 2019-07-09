"Арсенал" представил нового технического директора

Эду Гаспар стал новым техническим директором "Арсенала".

Детали сделки не разглашаются, однако бразилец уже приступил к выполнению своих обязанностей.

Напомним, что Гаспар играл за "канониров" с 2002 по 2005 год. Также он выступал за "Валенсию" и "Коринтианс".

С лета 2016 года Гаспар работал координатором сборной Бразилии.

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