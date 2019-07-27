Фирпо назвал лучшего левого защитника в мире
Защитник "Бетиса" Хуниор Фирпо высказался о Жорди Альбе из "Барселоны".
Напомним, что Фирпо входит в сферу интересов "Барселоны", которая видит в нем идеальную подмену для Альбы.
"По моему мнению, Альба - лучший левый защитник в мире. Он отлично играет в защите, при этом всегда опасен в атаке. Если мне выпадет шанс играть с ним в одной команде, то я многому научусь у него", - приводит слова Фирпо Mundo Deportivo.
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