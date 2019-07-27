Фирпо назвал лучшего левого защитника в мире

1 Теги бетисхуниор фирпожорди альбабарселона

Фирпо назвал лучшего левого защитника в мире

Защитник "Бетиса" Хуниор Фирпо высказался о Жорди Альбе из "Барселоны".

Напомним, что Фирпо входит в сферу интересов "Барселоны", которая видит в нем идеальную подмену для Альбы.

"По моему мнению, Альба - лучший левый защитник в мире. Он отлично играет в защите, при этом всегда опасен в атаке. Если мне выпадет шанс играть с ним в одной команде, то я многому научусь у него", - приводит слова Фирпо Mundo Deportivo.

Читайте также: Фирпо извинился перед Месси за оскорбления в соцсетях. Им интересуется "Барселона". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Значит темнокожий переходит в Барсу

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Краснодар" разгромил "Сочи"

"Краснодар" разгромил "Сочи"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов