Фирпо назвал лучшего левого защитника в мире

Защитник "Бетиса" Хуниор Фирпо высказался о Жорди Альбе из "Барселоны".

Напомним, что Фирпо входит в сферу интересов "Барселоны", которая видит в нем идеальную подмену для Альбы.

"По моему мнению, Альба - лучший левый защитник в мире. Он отлично играет в защите, при этом всегда опасен в атаке. Если мне выпадет шанс играть с ним в одной команде, то я многому научусь у него", - приводит слова Фирпо Mundo Deportivo.

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