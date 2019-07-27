Агент Мельгарехо опроверг слова Кононова об уходе игрока

Хуан Апплеярд, агент хавбека "Спартака" Лоренсо Мельгарехо, опроверг слова Олега Кононова об уходе игрока из клуба.

"Еще раз повторю, Мельгарехо никуда не уходит. Просто Кононов его недолюбливает. Он сказал это после поражения от "Тамбова"? "Спартак" слишком великий клуб для такого плохого тренера", - заявил агент.

Напомним, что контракт Мельгарехо с клубом истекает следующим летом.

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