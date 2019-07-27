Гризманн сравнил Вальверде и Симеоне

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Гризманн сравнил Вальверде и Симеоне

Форвард "Барселоны" Антуан Гризманн подверг сравнению Эрнесто Вальверде и Диего Симеоне.

"Они совершенно разные. Вальверде намного спокойнее. Симеоне очень много кричит. Однако Вальверде имеет четкие идеи и он знает, чего хочет команды", - приводит слова Гризманна Diario Sport.

Напомним, что Гризманн работал под руководством Симеоне в "Атлетико" с 2014 года.

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