Гризманн сравнил Вальверде и Симеоне

Форвард "Барселоны" Антуан Гризманн подверг сравнению Эрнесто Вальверде и Диего Симеоне.

"Они совершенно разные. Вальверде намного спокойнее. Симеоне очень много кричит. Однако Вальверде имеет четкие идеи и он знает, чего хочет команды", - приводит слова Гризманна Diario Sport.

Напомним, что Гризманн работал под руководством Симеоне в "Атлетико" с 2014 года.

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