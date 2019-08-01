Дани Алвес близок к переходу в бразильский клуб
Защитник Дани Алвес, скорее всего, вернется в Бразилию.
Как сообщает Goal.com, 36-летний бразилец дал устное согласие на переход в "Сан-Паулу". Отметим, что клуб предложил игроку трехлетнее соглашение.
Напомним, что Алвес является самым титулованным футболистом в истории. За свою карьеру он уже выиграл 43 трофея.
Он выступал за "Байя", "Севилью", "Барселону", "Ювентус" и ПСЖ.
Читайте также: У Алвеса есть план по возвращению в "Барселону". | http://soccernews.ru
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