Дани Алвес близок к переходу в бразильский клуб

Защитник Дани Алвес, скорее всего, вернется в Бразилию.

Как сообщает Goal.com, 36-летний бразилец дал устное согласие на переход в "Сан-Паулу". Отметим, что клуб предложил игроку трехлетнее соглашение.

Напомним, что Алвес является самым титулованным футболистом в истории. За свою карьеру он уже выиграл 43 трофея.

Он выступал за "Байя", "Севилью", "Барселону", "Ювентус" и ПСЖ.

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