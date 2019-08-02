Агент Чалова прокомментировал интерес "Кристал Пэлас" к своему клиенту

Шандор Варга, агент форварда ЦСКА Федора Чалова, подтвердил интерес "Кристал Пэлас" к игроку.

"Кроме "Кристал Пэлас" еще несколько английских клубов интересуются Федором. Возможно, ему еще рановато в Англию. ЦСКА не отпустил и мы должны уважать решение клуба.

Чалов играет в хорошей команде под руководством замечательного тренера. У него сейчас есть все условия для дальнейшего развития", - заявил агент игрока.

В новом сезоне РПЛ Чалов провел три матча, забил один гол и отдал один ассист.

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