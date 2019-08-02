"Манчестер Юнайтед" договорился по трансферу Магуайра

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"Манчестер Юнайтед" договорился по трансферу Магуайра

Защитник "Лестера" Харри Магуайр, вероятно, продолжит карьеру в "Манчестер Юнайтед".

По сведениям Goal.com, манкунианцы договорились о переходе футболиста. "МЮ" заплатит за игрока 88 миллионов евро и таким образом, побьет рекорд среди защитников.

Ранее самым дорогостоящим защитником был Вирджил ван Дейк, которого "Ливерпуль" приобрел за 82 миллионов евро.

В прошлом сезоне Магуайр провел 32 матча и забил три гола.

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