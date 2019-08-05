"Сочи" подписал контракт с Нобоа

Хавбек "Зенита" Кристиан Нобоа перебрался в "Сочи".

Как сообщает сайт клуба, 34-летний эквадорец подписал двухлетний контракт. Футболист взял себе 16-й номер.

Нобоа перешел в "Зенит" в 2017 году. В составе клуба он провел 22 игры, забил один гол и отдал 6 результативных передач.

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