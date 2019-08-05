"Сочи" подписал контракт с Нобоа
Хавбек "Зенита" Кристиан Нобоа перебрался в "Сочи".
Как сообщает сайт клуба, 34-летний эквадорец подписал двухлетний контракт. Футболист взял себе 16-й номер.
Нобоа перешел в "Зенит" в 2017 году. В составе клуба он провел 22 игры, забил один гол и отдал 6 результативных передач.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|10
|2
|ЦСКА Москва
|4
|9
|3
|Ростов
|4
|8
|4
|Локомотив Москва
|4
|7
|5
|Рубин
|4
|7
|6
|Краснодар
|4
|7
|7
|Урал
|4
|7
|8
|Арсенал Тула
|4
|7
|9
|Ахмат
|4
|6
|10
|Динамо Москва
|4
|5
|11
|Спартак Москва
|4
|5
|12
|Уфа
|4
|4
|13
|Крылья Советов
|4
|3
|14
|Тамбов
|4
|3
|15
|Динамо Санкт-Петербург
|4
|1
|16
|Оренбург
|4
|0