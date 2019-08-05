"Манчестер Сити" и "Ювентус" согласовали обмен футболистами

Теги манчестер ситиювентусжоау канселуданило

"Манчестер Сити" и "Ювентус" согласовали обмен футболистами

"Манчестер Сити" и "Ювентус" в ближайшее время объявят об обмене футболистами.

Как сообщает GianlucaDiMarzio.com, в стан "горожан" перейдет защитник Жоау Канселу, а обмен на него "Сити" отдаст Данило и доплатит 28 миллионов евро.

Ожидается, что Канселу заключит с "Сити" пятилетнее соглашение, по которому будет получать 4,5 миллиона евро в год, не считая бонусов.

Данило после переезда в Италию получит зарплату в размере 3,5 миллиона евро за сезон.

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