Бабаев: "Контракт Гогуа допускает крайне жесткие санкции в случае допущения нарушения режима"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о подписании Седрика Гогуа.

"Гогуа хороший защитник, который привлек нас своими физическими данными, силой и мощью. Также он хорош в игре на "втором этаже", что и показал в матче со "Спартаком".

Когда мы подписывали с ним контракт, то знали, что в прошлом у него были проблемы с дисциплиной. Мы все ошибались в молодости и надеюсь, что такое не повторится. Однако если игрок что-то нарушит, то контракт допускает крайне жесткие санкции", - заявил Бабаев.

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