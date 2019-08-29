Бабаев: "Контракт Гогуа допускает крайне жесткие санкции в случае допущения нарушения режима"
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о подписании Седрика Гогуа.
"Гогуа хороший защитник, который привлек нас своими физическими данными, силой и мощью. Также он хорош в игре на "втором этаже", что и показал в матче со "Спартаком".
Когда мы подписывали с ним контракт, то знали, что в прошлом у него были проблемы с дисциплиной. Мы все ошибались в молодости и надеюсь, что такое не повторится. Однако если игрок что-то нарушит, то контракт допускает крайне жесткие санкции", - заявил Бабаев.
Читайте также: Гогуа стал игроком ЦСКА. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Семин прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Чемпионов
-
Бабаев: "Контракт Гогуа допускает крайне жесткие санкции в случае допущения нарушения режима"
-
2
Ван Дейк - лучший игрок сезона 2018/19 по версии УЕФА
-
5
Результаты жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов-2019/20
-
"Локомотив" узнал соперников в групповом турнире Лиги Чемпионов
-
"Зенит" узнал соперников в групповом турнире Лиги Чемпионов
-
5
Месси - лучший нападающий Лиги Чемпионов-2018/19
-
1
Де Йонг признан лучшим полузащитником ЛЧ-2018/19
-
Ван Дейк - лучший защитник Лиги Чемпионов-2018/19
-
Алиссон - лучший вратарь Лиги Чемпионов-2018/19
-
5
Роналду составил завещание
-
"Спартак" согласовал трансфер хавбека сборной Чехии за 12 миллионов евро
-
Экс-игрок ЦСКА сравнил игру против Месси и Роналду
-
ПСЖ опроверг информацию о переходе Неймара в "Барселону"
-
1
Погба может перейти в "Реал" по "схеме Азара"
-
6
Месси прибыл в Монако, где будут вручать приз лучшим игрокам Лиги Чемпионов
-
Гогуа стал игроком ЦСКА
-
"Бавария" объявила о продлении контракта с Левандовски
-
"Ницца" объявила о переходе форварда "Аякса", заплатив за него более 20 миллионов евро
-
ПСЖ намерен арендовать форварда "Реала"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|3
|9
|2
|Манчестер Сити
|3
|7
|3
|Арсенал Лондон
|3
|6
|4
|Лестер Сити
|3
|5
|5
|Манчестер Юнайтед
|3
|4
|6
|Тоттенхэм
|2
|4
|7
|Брайтон & Хоув Альбион
|3
|4
|8
|Шеффилд Юнайтед
|3
|4
|9
|Кристал Пэлас
|3
|4
|10
|Борнмут
|3
|4
|11
|Эвертон
|3
|4
|12
|Челси
|3
|4
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|4
|14
|Бернли
|2
|3
|15
|Астон Вилла
|3
|3
|16
|Норвич Сити
|3
|3
|17
|Саутгемптон
|3
|3
|18
|Вулверхэмптон
|2
|2
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|0
|20
|Уотфорд
|3
|0