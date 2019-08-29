Семак: "Группа абсолютно непредсказуемая"

Наставник "Зенита" Сергей Семак подвел итоги жеребьевки Лиги Чемпионов.

"С "Бенфикой" мы часто играли, с "Лионом" - чуть реже, а с "Лейпцигом"... Даже Клопп хотел избегать их. Мы осознаем свой уровень и знаем, что будет трудно. Группа абсолютно непредсказуемая, любой может занять первое место.

Мы не радуемся этому жребию, а вот остальные наверное рады, что выпал "Зенит" из первой корзины", - заявил Семак.

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