Роналду: "У нас с Месси битва 15 лет, он подталкивает меня, а я его"

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Роналду: "У нас с Месси битва 15 лет, он подталкивает меня, а я его"

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду на церемонии вручения наград за прошлый сезон высказался о противостоянии с капитаном "Барселоны" Лионелем Месси.

"Я провел очень важный год в Италии. Мне было интересно, ведь мы с Месси делим сцену в течение 15 лет. Никто не знает, будет ли еще такое в истории, когда два парня все время на одной сцене.

У нас прекрасные отношения. Мы никогда не обедали вместе, однако я надеюсь, что в будущем это случится.

- Вы сейчас оба в Монако (зал смеется).

- Я скучаю за Испанией. Наша битва с Месси длится 15 лет. Он подталкивает меня, а я его", - приводит слова Роналду официальный сайт УЕФА.

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