Роналду: "У нас с Месси битва 15 лет, он подталкивает меня, а я его"
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду на церемонии вручения наград за прошлый сезон высказался о противостоянии с капитаном "Барселоны" Лионелем Месси.
"Я провел очень важный год в Италии. Мне было интересно, ведь мы с Месси делим сцену в течение 15 лет. Никто не знает, будет ли еще такое в истории, когда два парня все время на одной сцене.
У нас прекрасные отношения. Мы никогда не обедали вместе, однако я надеюсь, что в будущем это случится.
- Вы сейчас оба в Монако (зал смеется).
- Я скучаю за Испанией. Наша битва с Месси длится 15 лет. Он подталкивает меня, а я его", - приводит слова Роналду официальный сайт УЕФА.
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|Команда
|М
|О
|1
|Севилья
|2
|6
|2
|Реал Мадрид
|2
|4
|3
|Реал Вальядолид
|2
|4
|4
|Атлетик Бильбао
|2
|4
|5
|Реал Сосьедад
|2
|4
|6
|Алавес
|2
|4
|7
|Осасуна
|2
|4
|8
|Атлетико Мадрид
|1
|3
|9
|Леванте
|2
|3
|10
|Мальорка
|2
|3
|11
|Сельта Виго
|2
|3
|12
|Вильярреал
|2
|1
|13
|Гранада
|2
|1
|14
|Эйбар
|2
|1
|15
|Хетафе
|2
|1
|16
|Валенсия
|2
|1
|17
|Эспаньол
|2
|1
|18
|Бетис
|1
|0
|19
|Барселона
|1
|0
|20
|Леганес
|1
|0