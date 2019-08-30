СМИ: Финал Лиги Чемпионов 2021 года пройдет в России

Финал Лиги Чемпионов 2021 года пройдет в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене", сообщают российские СМИ.

Сообщается, что официально об этом объявят 24 сентября. Также отмечается, что в 2022 году финал примет "Альянц Арена" в Мюнхене, а в 2023 году - "Уэмбли" в Лондоне.

Напомним, что "Газпром Арена" была построена к ЧМ-2018. Вместимость стадиона - 68 тысяч человек.

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