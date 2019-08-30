СМИ: Финал Лиги Чемпионов 2021 года пройдет в России
Финал Лиги Чемпионов 2021 года пройдет в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене", сообщают российские СМИ.
Сообщается, что официально об этом объявят 24 сентября. Также отмечается, что в 2022 году финал примет "Альянц Арена" в Мюнхене, а в 2023 году - "Уэмбли" в Лондоне.
Напомним, что "Газпром Арена" была построена к ЧМ-2018. Вместимость стадиона - 68 тысяч человек.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Краснодар
|7
|14
|2
|Спартак Москва
|7
|14
|3
|Ростов
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|7
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Уфа
|7
|10
|10
|Рубин
|7
|10
|11
|Динамо Москва
|7
|8
|12
|Ахмат
|7
|7
|13
|Крылья Советов
|7
|6
|14
|Тамбов
|7
|4
|15
|Сочи
|7
|3
|16
|Оренбург
|7
|2