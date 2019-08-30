"Шальке" арендовал защитника "Барселоны"

Защитник "Барселоны" Хуан Миранда на правах аренды перебрался в "Шальке".

Как сообщает сайт клуба, арендное соглашение игрока рассчитано до лета 2021 года. В Германии Миранда будет выступать под 3-м номером.

19-летний испанец попал в структуру "Барселоны" в 2014 году. В прошлом сезоне он дебютировал за первую команду и провел 4 игры.

Кроме того, Миранда становился победителем Евро-2017 U17 и Евро-2019 U19.

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