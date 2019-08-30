"Шальке" арендовал защитника "Барселоны"
Защитник "Барселоны" Хуан Миранда на правах аренды перебрался в "Шальке".
Как сообщает сайт клуба, арендное соглашение игрока рассчитано до лета 2021 года. В Германии Миранда будет выступать под 3-м номером.
19-летний испанец попал в структуру "Барселоны" в 2014 году. В прошлом сезоне он дебютировал за первую команду и провел 4 игры.
Кроме того, Миранда становился победителем Евро-2017 U17 и Евро-2019 U19.
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|Команда
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|2
|6
|2
|Фрайбург
|2
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|3
|РБ Лейпциг
|2
|6
|4
|Вольфсбург
|2
|6
|5
|Байер Леверкузен
|2
|6
|6
|Бавария Мюнхен
|2
|4
|7
|Боруссия Менхенгладбах
|2
|4
|8
|Фортуна Дюссельдорф
|2
|3
|9
|Хоффенхайм
|2
|3
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|2
|3
|11
|Герта
|2
|1
|12
|Шальке
|2
|1
|13
|Аугсбург
|2
|1
|14
|Унион Берлин
|2
|1
|15
|Падерборн
|2
|0
|16
|Вердер Бремен
|2
|0
|17
|Кельн
|2
|0
|18
|Майнц 05
|2
|0