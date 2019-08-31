"Милану" интересен хавбек "Реала"

Теги миланреал мадридбраим диастрансферы

"Милану" интересен хавбек "Реала"

Хавбек "Реала" Браим Диас попал в сферу интересов "Милана".

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 20-летний испанец является для "россонери" альтернативой хавбеку "Атлетико" Анхелю Корреа, за которого "матрасники" потребовали 45 миллионов евро.

Отмечается, что "Реал" рассматривает вариант с арендой Диаса.

"Реал" приобрел Диаса прошлой зимой за 17 миллионов евро. Он провел за мадридцев 11 игр, в которых отметился одним голом и двумя ассистами.

Читайте также: "Милан" нацелился на игрока сборной Нидерландов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" объявил об аренде Осорио

"Зенит" объявил об аренде Осорио

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Болонья Болонья 2 4
2 Интер Милан Интер Милан 1 3
3 Лацио Лацио 1 3
4 Наполи Наполи 1 3
5 Аталанта Аталанта 1 3
6 Торино Торино 1 3
7 Брешия Брешия 1 3
8 Ювентус Ювентус 1 3
9 Удинезе Удинезе 1 3
10 Дженоа Дженоа 1 1
11 Рома Рома 1 1
12 Хеллас Верона Хеллас Верона 1 1
13 Фиорентина Фиорентина 1 0
14 Сассуоло Сассуоло 1 0
15 Кальяри Кальяри 1 0
16 Милан Милан 1 0
17 Парма Парма 1 0
18 Сампдория Сампдория 1 0
19 Лечче Лечче 1 0
20 СПАЛ СПАЛ 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов