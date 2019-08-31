"Милану" интересен хавбек "Реала"

Хавбек "Реала" Браим Диас попал в сферу интересов "Милана".

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 20-летний испанец является для "россонери" альтернативой хавбеку "Атлетико" Анхелю Корреа, за которого "матрасники" потребовали 45 миллионов евро.

Отмечается, что "Реал" рассматривает вариант с арендой Диаса.

"Реал" приобрел Диаса прошлой зимой за 17 миллионов евро. Он провел за мадридцев 11 игр, в которых отметился одним голом и двумя ассистами.

Читайте также: "Милан" нацелился на игрока сборной Нидерландов. | http://soccernews.ru