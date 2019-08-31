"Милану" интересен хавбек "Реала"
Хавбек "Реала" Браим Диас попал в сферу интересов "Милана".
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 20-летний испанец является для "россонери" альтернативой хавбеку "Атлетико" Анхелю Корреа, за которого "матрасники" потребовали 45 миллионов евро.
Отмечается, что "Реал" рассматривает вариант с арендой Диаса.
"Реал" приобрел Диаса прошлой зимой за 17 миллионов евро. Он провел за мадридцев 11 игр, в которых отметился одним голом и двумя ассистами.
Читайте также: "Милан" нацелился на игрока сборной Нидерландов. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Милан" переиграл "Брешию"
-
"Ахмат" и "Тамбов" поделили очки в 8-м туре РПЛ
-
Фати - самый молодой игрок "Барселоны", забивавший в Примере
-
"Лион" сыграл вничью с "Бордо"
-
"Зенит" объявил об аренде Осорио
-
1
"Барселона" потеряла очки в матче с "Осасуной"
-
Конте о ситуации с Икарди: "Мы поступили правильно"
-
Семин прокомментировал поражение от "Ростова"
-
"Ростов" не отпустил Шомуродова в Китай
-
Стали известны детали возможного трансфера Осорио в "Зенит"
-
"Манчестер Сити" разгромил "Брайтон", "Челси" упустил победу над "Шеффилдом"
-
"Бавария" разгромила "Майнц" и другие результаты 3-го тура Бундеслиги
-
1
"Ростов" нанес поражение "Локомотиву"
-
Сульшер прокомментировал ничью с "Саутгемптоном"
-
Почеттино сделал заявление касательно будущего Эриксена
-
"Милану" интересен хавбек "Реала"
-
"Ювентус" нашел замену травмированному Кьеллини в "Барселоне"
-
"Милан" возобновил интерес к лучшему бомбардиру Кубка Америки-2019
-
Тренер "Валенсии" назвал причину срыва трансфера хавбека "Барселоны" Рафиньи
-
"Манчестер Юнайтед" упустил победу над "Саутгемптоном" в 4-м туре АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Болонья
|2
|4
|2
|Интер Милан
|1
|3
|3
|Лацио
|1
|3
|4
|Наполи
|1
|3
|5
|Аталанта
|1
|3
|6
|Торино
|1
|3
|7
|Брешия
|1
|3
|8
|Ювентус
|1
|3
|9
|Удинезе
|1
|3
|10
|Дженоа
|1
|1
|11
|Рома
|1
|1
|12
|Хеллас Верона
|1
|1
|13
|Фиорентина
|1
|0
|14
|Сассуоло
|1
|0
|15
|Кальяри
|1
|0
|16
|Милан
|1
|0
|17
|Парма
|1
|0
|18
|Сампдория
|1
|0
|19
|Лечче
|1
|0
|20
|СПАЛ
|2
|0