Почеттино сделал заявление касательно будущего Эриксена
Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино высказался о будущем Кристиана Эриксена.
"Сегодня мы узнаем о его решении. Понятно, что после воскресного матча мы будем не в силах что-то сделать. Готов ли он сыграть против "Арсенала"? Да, он продолжает тренироваться и готовится к игре", - приводит слова Почеттино The Telegraph.
Напомним, что Эриксен отказался продлевать контракт с клубом и может покинуть "шпор" следующим летом в качестве свободного агента.
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|Манчестер Юнайтед
|4
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|Лестер Сити
|3
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|6
|Бернли
|3
|4
|7
|Тоттенхэм
|3
|4
|8
|Брайтон & Хоув Альбион
|3
|4
|9
|Шеффилд Юнайтед
|3
|4
|10
|Кристал Пэлас
|3
|4
|11
|Борнмут
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|12
|Эвертон
|3
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|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Челси
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|Вест Хэм Юнайтед
|3
|4
|16
|Вулверхэмптон
|3
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|Астон Вилла
|3
|3
|18
|Норвич Сити
|3
|3
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Уотфорд
|3
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