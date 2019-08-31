Почеттино сделал заявление касательно будущего Эриксена

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Почеттино сделал заявление касательно будущего Эриксена

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино высказался о будущем Кристиана Эриксена.

"Сегодня мы узнаем о его решении. Понятно, что после воскресного матча мы будем не в силах что-то сделать. Готов ли он сыграть против "Арсенала"? Да, он продолжает тренироваться и готовится к игре", - приводит слова Почеттино The Telegraph.

Напомним, что Эриксен отказался продлевать контракт с клубом и может покинуть "шпор" следующим летом в качестве свободного агента.

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