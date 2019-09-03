Цорн высказал позицию "Спартака" по судейству в РПЛ
Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн рассказал об итогах прошедшего собрания клубов РПЛ.
"Сегодня рассматривались серьезные вопросы, включая изменения формата Кубка России и работу "Матч ТВ" как основного вещателя и технического подрядчика системы видеоассистента арбитра.
Также речь шла о работе судей. Мы обсуждали двойные стандарты при трактовке арбитрами похожих эпизодов в разных играх. Кроме того, говорилось о подходе судейского корпуса к оценке работы рефери.
Позиция нашего клуба такова - нам хотелось бы, чтобы подход и работа судейского корпуса были прозрачными и идентичными по отношению ко всем клубам РПЛ" - заявил Цорн.
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|ЦСКА Москва
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|Арсенал Тула
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|Рубин
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|Уфа
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|Динамо Москва
|8
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|Крылья Советов
|8
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|7
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|Оренбург
|8
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|16
|Тамбов
|7
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