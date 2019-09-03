Цорн высказал позицию "Спартака" по судейству в РПЛ

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн рассказал об итогах прошедшего собрания клубов РПЛ.

"Сегодня рассматривались серьезные вопросы, включая изменения формата Кубка России и работу "Матч ТВ" как основного вещателя и технического подрядчика системы видеоассистента арбитра.

Также речь шла о работе судей. Мы обсуждали двойные стандарты при трактовке арбитрами похожих эпизодов в разных играх. Кроме того, говорилось о подходе судейского корпуса к оценке работы рефери.

Позиция нашего клуба такова - нам хотелось бы, чтобы подход и работа судейского корпуса были прозрачными и идентичными по отношению ко всем клубам РПЛ" - заявил Цорн.

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