Селюк критически высказался о трансфере Караваева в "Зенит"

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о трансфере Вячеслава Караваева в "Зенит".

Напомним, что петербургский клуб приобрел защитника у "Витесса" за 8 миллионов евро.

"В прошлом году Караваева пытались сплавить в "Локомотив" за 2-3 миллиона, но не вышло. За 8 миллионов можно подписать всю оборону. Ни один из европейских клубов не заплатит столько за Караваева. Сто процентов - это деньги на ветер", - приводят слова Селюка российские СМИ.

Караваев выступал за "Витесс" с 2017 по 2019 год. За это время он провел 65 матчей и забил два гола.

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