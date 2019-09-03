Стало известно, во сколько "Шахтеру" обошелся трансфер Коноплянки

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Стало известно, во сколько "Шахтеру" обошелся трансфер Коноплянки

Появились детали трансфера хавбека Евгения Коноплянки из "Шальке" в "Шахтер".

Как сообщает Bild, "горняки" заплатили за 29-летнего украинца всего 1,5 миллиона евро. В 2016 году "Шальке" приобрел игрока у "Севильи" за 12,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Коноплянка заключил с "Шахтером" контракт до 2022 года.

Коноплянка выступал за "Шальке" с 2016 года. За это время он провел 78 матчей и забил 13 голов.

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