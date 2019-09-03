Стало известно, во сколько "Шахтеру" обошелся трансфер Коноплянки
Появились детали трансфера хавбека Евгения Коноплянки из "Шальке" в "Шахтер".
Как сообщает Bild, "горняки" заплатили за 29-летнего украинца всего 1,5 миллиона евро. В 2016 году "Шальке" приобрел игрока у "Севильи" за 12,5 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что Коноплянка заключил с "Шахтером" контракт до 2022 года.
Коноплянка выступал за "Шальке" с 2016 года. За это время он провел 78 матчей и забил 13 голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|5
|15
|2
|Десна Чернигов
|6
|11
|3
|Заря Луганск
|5
|10
|4
|Александрия
|6
|9
|5
|Dnipro-1
|6
|8
|6
|Ворскла
|6
|7
|7
|Динамо Киев
|4
|7
|8
|Колос Ковалёвка
|6
|7
|9
|Львов
|5
|6
|10
|Карпаты Львов
|6
|5
|11
|Мариуполь
|4
|4
|12
|Олимпик Донецк
|5
|1