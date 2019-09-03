Два игрока "Лацио" не помогут команде в Лиге Европы

Защитники "Лацио" Риза Дурмиси и Джордан Лукаку не попали в заявку на групповую стадию Лиги Европы.

Таким образом, футболисты не помогут команде в матчах против "Селтика", "Клужа" и "Ренна", которые являются соперниками римлян по группе Е.

В прошлом сезоне 25-летний Лукаку провел 8 матчей и отдал одну голевую передачу.

На счету 26-летнего Дурмиси один ассист в 19 играх.

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