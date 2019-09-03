"Зенит" огласил заявку на Лигу Чемпионов

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"Зенит" огласил заявку на Лигу Чемпионов

Тренерский штаб "Зенита" во главе с Сергеем Семаком составил заявку на групповую стадию Лиги Чемпионов.

Голкиперы: Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Александр Васютин;

Защитники: Дуглас Сантос, Бранислав Иванович, Вячеслав Караваев, Эмануэль Маммана, Йордан Осорио, Ярослав Ракицкий, Игорь Смольников;

Полузащитники: Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Роберт Мак, Магомед Оздоев, Олег Шатов, Алексей Сутормин, Юрий Жирков;

Нападающие: Сердар Азмун, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Малком.

Также 6 футболистов попали в список "В": Никита Гойло, Николай Рыбиков, Данила Прохин, Кирилл Капленко, Леон Мусаев, Илья Воробьев.

Напомним, что соперниками "Зенита" по группе стали "Бенфика", "Лион" и "РБ Лейпциг".

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