"Зенит" огласил заявку на Лигу Чемпионов
Тренерский штаб "Зенита" во главе с Сергеем Семаком составил заявку на групповую стадию Лиги Чемпионов.
Голкиперы: Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Александр Васютин;
Защитники: Дуглас Сантос, Бранислав Иванович, Вячеслав Караваев, Эмануэль Маммана, Йордан Осорио, Ярослав Ракицкий, Игорь Смольников;
Полузащитники: Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Роберт Мак, Магомед Оздоев, Олег Шатов, Алексей Сутормин, Юрий Жирков;
Нападающие: Сердар Азмун, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Малком.
Также 6 футболистов попали в список "В": Никита Гойло, Николай Рыбиков, Данила Прохин, Кирилл Капленко, Леон Мусаев, Илья Воробьев.
Напомним, что соперниками "Зенита" по группе стали "Бенфика", "Лион" и "РБ Лейпциг".
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