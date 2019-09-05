Серхио Рамос вошел в десятку лучших бомбардиров сборной Испании

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Серхио Рамос вошел в десятку лучших бомбардиров сборной Испании

Защитник сборной Испании Серхио Рамос забил гол в матче квалификации Евро-2020 с Румынией.

Как сообщает твиттер сборной, 33-летний футболист забил 21-й гол за национальную команду и вошел в топ-10 бомбардиров сборной.

Лучшим бомбардиром сборной Испании является Давид Вилья (59 голов), за ним расположились Рауль (44), Фернандо Торрес (38), Давид Сильва (35), Фернандо Йерро (29), Фернандо Морьентес (27), Эмилио Бутрагеньо (26), Альфредо Ди Стефано (23) и Хулио Салинас (22).

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Комментарии

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srgeybelotserkovtsev

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