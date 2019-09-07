Некоторые футболисты "Барселоны" хотели скинуться деньгами на трансфер Неймара

Появляются все новые данные о несостоявшемся трансфере Неймара из ПСЖ в "Барселону".

Как сообщает Diario Sport, некоторые игроки ждали возвращения бразильца на "Камп Ноу" и предложили руководству финансовую помощь. Однако боссы каталонцев категорически были против этого.

Напомним, что ПСЖ требовал за Неймара 150 миллионов евро плюс Ивана Ракитича и Жана-Клера Тодибо, а также Усмана Дембеле на правах аренды.

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