Некоторые футболисты "Барселоны" хотели скинуться деньгами на трансфер Неймара

2 Теги барселонанеймарпсж

Некоторые футболисты "Барселоны" хотели скинуться деньгами на трансфер Неймара

Появляются все новые данные о несостоявшемся трансфере Неймара из ПСЖ в "Барселону".

Как сообщает Diario Sport, некоторые игроки ждали возвращения бразильца на "Камп Ноу" и предложили руководству финансовую помощь. Однако боссы каталонцев категорически были против этого.

Напомним, что ПСЖ требовал за Неймара 150 миллионов евро плюс Ивана Ракитича и Жана-Клера Тодибо, а также Усмана Дембеле на правах аренды.

Читайте также: Неймар хотел доплатить за свой трансфер в "Барселону". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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FlorentinoPérez
FlorentinoPérez

Лучше бы скинулись на ЗМ для Месси

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Карлыч69
Карлыч69

Ты прав друх. Ты такой дисциплинированный стал, прямо тошнишь.

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