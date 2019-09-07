"Уотфорд" уволил главного тренера

Теги уотфордхавьер грасия карлос

"Уотфорд" уволил главного тренера

Наставник "Уотфорда" Хавьер Грасия был уволен с занимаемой должности.

Как сообщает сайт клуба, помощники 49-летнего испанца также ушли из команды. Имя нового тренера будет объявлено в ближайшее время.

Грасия возглавлял "шершней" с января 2018 года. В прошлом сезоне клуб под его руководством финишировал на 11-м месте.

В текущем сезоне после четырех туров "Уотфорд" имеет одно очко и занимает последнее место в чемпионате.

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