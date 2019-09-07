Суарес имеет шансы сыграть с "Валенсией"
Форвард "Барселоны" Луис Суарес близок к возвращению в строй.
Как сообщает As, 32-летний уругваец должен вернуться в общую группу в середине следующей недели. Поединок с "Валенсией" состоится 14 сентября.
Напомним, что Суарес травмировался в игре 1-го тура Примеры с "Атлетиком" (0:1).
Ранее сообщалось, что восстановиться к матчу также должен Лионель Месси.
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