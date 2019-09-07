"Уотфорд" объявил имя нового тренера

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"Уотфорд" объявил имя нового тренера

Испанец Кике Санчес Флорес возглавил "Уотфорд".

На этом посту 54-летний Флорес сменил другого испанца Хавьера Грасию.

Отметим, что Флорес уже тренировал "Уотфорд" в сезоне 2015/16. Тогда "шершни" финишировали в АПЛ на 13-й позиции и дошли до 1/2 финала Кубка Англии.

Флорес известен по своей работе в "Атлетико", "Хетафе", "Валенсии", "Бенфике", "Эспаньоле" и "Шанхай Шеньхуа".

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