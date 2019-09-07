"Ювентус" готовит новый контракт для Куадрадо

"Ювентус" хочет продлить соглашение с хавбеком Хуаном Куадрадо.

Как сообщает FOX Sports Asia, руководство туринцев собирались перевести колумбийца в защиту на замену Жоау Канселу, однако теперь его позицию закрывают Маттиа Де Шильо и Данило.

Действующий контракт футболиста истекает летом 2020 года.

Куадрадо выступает за "Ювентус" с 2015 года. За это время он провел 138 матчей и забил 14 голов.

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