"Ювентус" готовит новый контракт для Куадрадо
"Ювентус" хочет продлить соглашение с хавбеком Хуаном Куадрадо.
Как сообщает FOX Sports Asia, руководство туринцев собирались перевести колумбийца в защиту на замену Жоау Канселу, однако теперь его позицию закрывают Маттиа Де Шильо и Данило.
Действующий контракт футболиста истекает летом 2020 года.
Куадрадо выступает за "Ювентус" с 2015 года. За это время он провел 138 матчей и забил 14 голов.
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