Киевское "Динамо" незаконно тратило деньги УЕФА, выделенные на развитие украинского футбола

1 Теги динамо киевуефа

Киевское "Динамо" незаконно тратило деньги УЕФА, выделенные на развитие украинского футбола

Киевское "Динамо" подозревают в финансовых махинациях.

Как сообщает Spiegel, УЕФА за последние 15 лет выделила на развитие украинского футбола 380 миллионов евро. Однако эти деньги незаконно были растрачены киевским клубом.

По сведениям издания, клуб получал средства через третьих лиц. Также сообщается, что все происходило при помощи экс-президента Федерации футбола Украины и бывшего вице-президента УЕФА Григория Суркиса, который является братом президента "Динамо" Игоря Суркиса.

Отмечается, что за названный срок "Динамо" шесть раз становилось чемпионом Украины.

Читайте также: Пять игроков, которые успешнее Криштиану Роналду. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Мимо Ахметова прошло ахах

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Уотфорд" объявил имя нового тренера

"Уотфорд" объявил имя нового тренера

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 5 15
2 Десна Чернигов Десна Чернигов 6 11
3 Заря Луганск Заря Луганск 5 10
4 Александрия Александрия 6 9
5 Dnipro-1 Dnipro-1 6 8
6 Ворскла Ворскла 6 7
7 Динамо Киев Динамо Киев 4 7
8 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 6 7
9 Львов Львов 5 6
10 Карпаты Львов Карпаты Львов 6 5
11 Мариуполь Мариуполь 4 4
12 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 5 1
Полная таблица

топ-5 тегов