Киевское "Динамо" незаконно тратило деньги УЕФА, выделенные на развитие украинского футбола
Киевское "Динамо" подозревают в финансовых махинациях.
Как сообщает Spiegel, УЕФА за последние 15 лет выделила на развитие украинского футбола 380 миллионов евро. Однако эти деньги незаконно были растрачены киевским клубом.
По сведениям издания, клуб получал средства через третьих лиц. Также сообщается, что все происходило при помощи экс-президента Федерации футбола Украины и бывшего вице-президента УЕФА Григория Суркиса, который является братом президента "Динамо" Игоря Суркиса.
Отмечается, что за названный срок "Динамо" шесть раз становилось чемпионом Украины.
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