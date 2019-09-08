Президент "Гремио": "Ливерпуль" - это команда, которую мы можем обыграть"

Президент "Гремио" Ромилдо Болзан Жуниор поделился мнением о возможном матче против "Ливерпуля" в рамках клубного чемпионата мира.

"Фаворитами в этом турнире всегда выступают европейские клубы. Мне кажется, что "Ливерпуль" пугает нас меньше, чем "Реал", с которым нам уже доводилось встречаться.

"Ливерпуль" - это команда, которую можем обыграть мы, "Бока Хуниорс", "Фламенго" или "Ривер Плейт". А вот "Реал" был "галактической" командой с кучей звезд", - заявил Ромилдо.

Напомним, что клубный чемпионат мира пройдет в Катаре с 11 декабря 2019 по 22 декабря 2019 года.

Помимо "Ливерпуля" в турнире примут участие "Монтеррей", "Эсперанс", "Аль-Садд" и "Иенген Спорт". Еще два участника станут известны в ноябре по итогам Кубка Либертадорес и азиатской Лиги Чемпионов.

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