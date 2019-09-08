Президент "Гремио": "Ливерпуль" - это команда, которую мы можем обыграть"
Президент "Гремио" Ромилдо Болзан Жуниор поделился мнением о возможном матче против "Ливерпуля" в рамках клубного чемпионата мира.
"Фаворитами в этом турнире всегда выступают европейские клубы. Мне кажется, что "Ливерпуль" пугает нас меньше, чем "Реал", с которым нам уже доводилось встречаться.
"Ливерпуль" - это команда, которую можем обыграть мы, "Бока Хуниорс", "Фламенго" или "Ривер Плейт". А вот "Реал" был "галактической" командой с кучей звезд", - заявил Ромилдо.
Напомним, что клубный чемпионат мира пройдет в Катаре с 11 декабря 2019 по 22 декабря 2019 года.
Помимо "Ливерпуля" в турнире примут участие "Монтеррей", "Эсперанс", "Аль-Садд" и "Иенген Спорт". Еще два участника станут известны в ноябре по итогам Кубка Либертадорес и азиатской Лиги Чемпионов.
Читайте также: Ван Дейк дал совет "Ливерпулю". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Киевское "Динамо" незаконно тратило деньги УЕФА, выделенные на развитие украинского футбола
-
"Уотфорд" объявил имя нового тренера
-
Квалификация Евро-2020: Англия, Украина и Исландия добились крупных побед в своих матчах
-
"Реал" подпишет Фернандеша предстоящей зимой
-
Сборная Косово обыграла Чехию и возглавила группу
Лента новостей
-
Президент "Гремио": "Ливерпуль" - это команда, которую мы можем обыграть"
-
Состоялось первое в истории женское Эль Класико
-
Акинфеев объяснил, почему он не покидает ЦСКА
-
Умтити получил травму в расположении сборной
-
Квалификация Евро-2020: Португалия в результативном матче одолела Сербию, Франция разгромила Албанию
-
Молодой игрок "Барселоны" Фати определился со сборной, за которую будет выступать
-
Гризманн впервые не реализовал пенальти за сборную Франции
-
"Реал" вернет Себальоса по окончании сезона
-
Футболисты сборной Албании отказывались начинать матч с Францией пока не прозвучит их гимн
-
1
Линекер сделал выбор между сексом и голами за сборную Англии
-
1
Киевское "Динамо" незаконно тратило деньги УЕФА, выделенные на развитие украинского футбола
-
Ндомбеле сравнил АПЛ и Лигу 1
-
"Ювентус" готовит новый контракт для Куадрадо
-
"Уотфорд" объявил имя нового тренера
-
Суарес имеет шансы сыграть с "Валенсией"
-
"Уотфорд" уволил главного тренера
-
Квалификация Евро-2020: Англия, Украина и Исландия добились крупных побед в своих матчах
-
2
Некоторые футболисты "Барселоны" хотели скинуться деньгами на трансфер Неймара
-
"Локомотив" прокомментировал травму Чорлуки
-
"Реал" подпишет Фернандеша предстоящей зимой
Турнирные таблицы
|A
|М
|О
|1
|Коринтианс
|3
|7
|2
|Реал Мадрид
|3
|7
|3
|Аль-Наср
|3
|3
|4
|РКА Касабланка
|3
|0
|B
|М
|О
|1
|Васко да Гама
|3
|9
|2
|Некакса
|3
|4
|3
|Манчестер Юнайтед
|3
|4
|4
|Саут Мельбурн
|3
|0