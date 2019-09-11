"Локомотив" рассматривает вариант со сносом своего стадиона

Теги локомотив москванобель арустамян

"Локомотив" рассматривает вариант со сносом своего стадиона

"Локомотив" рассматривает вариант со сносом своего стадиона "РЖД Арены".

"Снесет ли "Локомотив" "РЖД Арену"? Клуб планирует реконструировать стадион. Работы могут начаться летом 2020 или летом 2021 года.

Руководство рассматривает вариант со сносом этого стадиона и постройкой нового, однако это довольно затратно. Решение будет принято этой зимой.

На время реконструкции "Локомотив" хочет перебраться на "ВТБ-Арену", - заявил Нобель Арустамян.

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