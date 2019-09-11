Симеоне может подписать в "Атлетико" одного из своих сыновей

Джулиано Симеоне, младший сын наставника "Атлетико" Диего Симеоне, может перебраться в стан "матрасников".

Как сообщает Marca, 16-летний Джулиано проживает в Буэнос-Айресе и выступает за академию "Ривер Плейта", однако он всерьез задумался над переездом в Мадрид.

Напомним, что старший сын Симеоне Джованни играет в "Кальяри", а средний - Джанлука - является игроком "Ибицы".

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