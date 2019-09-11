"Ливерпуль" собирается продлить контракты с ключевыми футболистами

Теги ливерпульвирджил ван дейкжоэль матипджеймс милнерджорджиньо вейналдум

"Ливерпуль" собирается продлить контракты с ключевыми футболистами

"Ливерпуль" хочет продлить соглашения с рядом футболистов.

Как сообщает Sky Sports, речь идет о Жоэле Матипе, Джорджиньо Вейналдуме, Джеймсе Милнере и Вирджиле ван Дейке.

Отмечается, что официально о подписаниях будет объявлено на следующей неделе.

Напомним, что в прошлом сезоне "Ливерпуль" выиграл Лигу Чемпионов и финишировал в АПЛ на втором месте.

Читайте также: Стало известно, сколько ван Дейк будет получать в "Ливерпуле" по условиям нового контракта. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Локомотив" выступил с заявлением касательно возможного сноса стадиона

"Локомотив" выступил с заявлением касательно возможного сноса стадиона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 4 12
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 4 10
3 Лестер Сити Лестер Сити 4 8
4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 7
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 7
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 5
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4 5
9 Челси Челси 4 5
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 3 4
11 Бернли Бернли 4 4
12 Эвертон Эвертон 3 4
13 Саутгемптон Саутгемптон 4 4
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 4
15 Борнмут Борнмут 4 4
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 4 4
17 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3 3
18 Астон Вилла Астон Вилла 4 3
19 Норвич Сити Норвич Сити 4 3
20 Уотфорд Уотфорд 4 1
Полная таблица

топ-5 тегов