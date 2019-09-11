"Ливерпуль" собирается продлить контракты с ключевыми футболистами

"Ливерпуль" хочет продлить соглашения с рядом футболистов.

Как сообщает Sky Sports, речь идет о Жоэле Матипе, Джорджиньо Вейналдуме, Джеймсе Милнере и Вирджиле ван Дейке.

Отмечается, что официально о подписаниях будет объявлено на следующей неделе.

Напомним, что в прошлом сезоне "Ливерпуль" выиграл Лигу Чемпионов и финишировал в АПЛ на втором месте.

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