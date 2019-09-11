"Реал" достиг договоренности по Канте
"Реал" продолжает интересоваться хавбеком "Челси" Нголо Канте.
Как сообщает Defensa Central, "сливочные" договорились, что лондонский клуб им первым объявит о выставлении игрока на продажу. Кроме того, "Челси" будет уведомлять "Реал" обо всех предложениях по Канте от других клубов.
Напомним, что "Реал" хотел подписать Канте минувшим летом, однако "Челси" не отпустил игрока из-за трансферного бана.
Соглашение француза с клубом действует до июня 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|3
|7
|2
|Севилья
|3
|7
|3
|Леванте
|3
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|2
|6
|5
|Осасуна
|3
|5
|6
|Алавес
|3
|5
|7
|Барселона
|3
|4
|8
|Реал Мадрид
|2
|4
|9
|Сельта Виго
|3
|4
|10
|Реал Вальядолид
|3
|4
|11
|Реал Сосьедад
|3
|4
|12
|Мальорка
|2
|3
|13
|Бетис
|3
|3
|14
|Хетафе
|3
|2
|15
|Вильярреал
|2
|1
|16
|Гранада
|2
|1
|17
|Эйбар
|2
|1
|18
|Валенсия
|2
|1
|19
|Эспаньол
|2
|1
|20
|Леганес
|3
|0