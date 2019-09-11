Transfermarkt назвал стоимость 16-летнего вингера "Барселоны" Фати

Transfermarkt определился с трансферной стоимостью юного таланта "Барселоны" Ансу Фати.

Сообщается, что 16-летний футболист был оценен в 25 миллионов евро.

В этом сезоне Фати дебютировал за первую команду каталонцев и даже успел открыть счет голам в Примере.

Действующий контракт Фати с клубом рассчитан до 2022 года и имеет опцию продления еще на два года.

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