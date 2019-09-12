Агент рассказал, сколько Жоржиньо планирует выступать за "Челси"
Агент хавбека "Челси" Жоржиньо рассказал о планах своего клиента.
"Мы хотели бы, чтобы наше сотрудничество с клубом было долгосрочным. Контракт Жоржиньо истекает через пять лет, и он рассчитывает хотя был 4 из них выступать за "Челси", - приводит слова агента Goal.com.
Жоржиньо стал игроком "Челси" в 2018 году. Ранее сообщалось, что мог отправиться в "Ювентус" следом за Маурицио Сарри.
В составе "синих" бразилец провел 59 игр, в которых отметился тремя голами.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1