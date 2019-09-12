Агент рассказал, сколько Жоржиньо планирует выступать за "Челси"

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Агент рассказал, сколько Жоржиньо планирует выступать за "Челси"

Агент хавбека "Челси" Жоржиньо рассказал о планах своего клиента.

"Мы хотели бы, чтобы наше сотрудничество с клубом было долгосрочным. Контракт Жоржиньо истекает через пять лет, и он рассчитывает хотя был 4 из них выступать за "Челси", - приводит слова агента Goal.com.

Жоржиньо стал игроком "Челси" в 2018 году. Ранее сообщалось, что мог отправиться в "Ювентус" следом за Маурицио Сарри.

В составе "синих" бразилец провел 59 игр, в которых отметился тремя голами.

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