"Боруссия" продлит контракт с основным игроком

Дортмундская "Боруссия" намерена продлить соглашение с хавбеком Рафаэлем Геррейрой.

Как сообщил спортивный директор клуба Михаэль Цорк, стороны согласовали условия нового контракта, который будет действовать до лета 2023 года.

Действующее соглашение португальца истекает следующим летом. Ранее в услугах игрока были заинтересованы "Барселона" и ПСЖ.

В прошлом сезоне на счету футболиста 6 голов и 6 ассистов в 32 матчах.

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