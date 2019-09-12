"Боруссия" продлит контракт с основным игроком
Дортмундская "Боруссия" намерена продлить соглашение с хавбеком Рафаэлем Геррейрой.
Как сообщил спортивный директор клуба Михаэль Цорк, стороны согласовали условия нового контракта, который будет действовать до лета 2023 года.
Действующее соглашение португальца истекает следующим летом. Ранее в услугах игрока были заинтересованы "Барселона" и ПСЖ.
В прошлом сезоне на счету футболиста 6 голов и 6 ассистов в 32 матчах.
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|Боруссия Дортмунд
|3
|6
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|Фрайбург
|3
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|7
|Боруссия Менхенгладбах
|3
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|Хоффенхайм
|3
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