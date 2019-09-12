Фанаты ПСЖ могут бойкотировать игру с "Реалом" из-за Неймара

Назревает конфликт между ПСЖ и болельщиками клуба.

Как сообщает RMC Sport, фанатская группировка Collectif Ultra Paris уведомила клуб, что собирается вывесить баннеры против Неймара в ближайшем матче. Однако руководство парижан дало понять, что не даст этому случится.

Отмечается, что в ответ на действия руководства фанаты рассматривают вариант с бойкотированием игр со "Страсбуром" в Лиге 1 и даже с "Реалом" в Лиге Чемпионов.

Напомним, что фанаты ПСЖ недовольны бразильцем, который минувшим летом хотел покинуть клуб.

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