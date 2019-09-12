Фанаты ПСЖ могут бойкотировать игру с "Реалом" из-за Неймара
Назревает конфликт между ПСЖ и болельщиками клуба.
Как сообщает RMC Sport, фанатская группировка Collectif Ultra Paris уведомила клуб, что собирается вывесить баннеры против Неймара в ближайшем матче. Однако руководство парижан дало понять, что не даст этому случится.
Отмечается, что в ответ на действия руководства фанаты рассматривают вариант с бойкотированием игр со "Страсбуром" в Лиге 1 и даже с "Реалом" в Лиге Чемпионов.
Напомним, что фанаты ПСЖ недовольны бразильцем, который минувшим летом хотел покинуть клуб.
Читайте также: "Барселона" возобновит переговоры по Неймару предстоящей зимой. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Реал" усомнился в работе Зидана
-
"Не было бы у тебя ствола. Лёг бы тут!": Алиев угрожал полицейскому, который остановил его автомобиль
-
Чалов стал победителем в голосовании за лучшего молодого футболиста России
-
Зинченко стал самым дорогим украинским футболистом по версии Transfermarkt
-
Ван дер Варт заявил, что сравнивать ван Дейка с Роналду и Месси не стоит
Лента новостей
-
Клубы АПЛ - лидеры по затраченным средствам в летнее трансферное окно, РПЛ на шестом месте
-
Каррера рассказал о попытке привести Тотти в "Спартак"
-
Фернандо Йерро готов поработать в России
-
Смертин пригласил мальчика с прической в стиле Златана на игру сборной России
-
"Боруссия" планирует увести Хавертца у топ-клубов
-
"Реал" усомнился в работе Зидана
-
Руни назвал тренера, с которым сборная Англии добилась бы успеха
-
Фанаты ПСЖ могут бойкотировать игру с "Реалом" из-за Неймара
-
Каррера высказался о работе Кононова в "Спартаке"
-
Заа уволит агента из-за того, что тот не организовал его трансфер в другой клуб
-
Три топ-клуба АПЛ следят за игроком "Лестера"
-
Глеб: "Хотел ударить Гвардиолу после финала Лиги Чемпионов"
-
Крал провел первую тренировке в "Спартаке"
-
"Боруссия" продлит контракт с основным игроком
-
Ван дер Сар исключил возвращение в "Манчестер Юнайтед"
-
1
Месси: "Дембеле нужно стать профессиональнее"
-
Это'О высоко отозвался о Моуринью
-
2
"Не было бы у тебя ствола. Лёг бы тут!": Алиев угрожал полицейскому, который остановил его автомобиль
-
Игуаин высказался о своем возвращении в "Ювентус"
-
Чалов стал победителем в голосовании за лучшего молодого футболиста России