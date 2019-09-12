Руни назвал тренера, с которым сборная Англии добилась бы успеха

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Руни назвал тренера, с которым сборная Англии добилась бы успеха

Форвард Уэйн Руни рассказал, чего не хватило сборной Англии образца 2009 года.

"Я постоянно слежу за сборной Англии и всегда рад их победам. Если вспомнить команду образца 2009 года, то можно сказать, что у нас был лучший набор футболистов в мировом футболе.

Рио Фердинанд, Джон Терри, Эшли Коул, Стивен Джеррард, Пол Скоулз, Фрэнк Лэмпард, Дэвид Бекхэм, я, Майкл Оуэн. Если бы нас тренировал кто-то уровня Хосепа Гвардиолы, то мы бы завоевали все трофеи", - приводит слова Руни Sky Sports.

Руни выступал за сборную Англии с 2003 по 2018 год. За "трех львов" он провел 120 игр и забил 53 гола.

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