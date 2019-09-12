"Реал" усомнился в работе Зидана

Наставник "Реала" Зинедин Зидан утрачивает доверие со стороны руководства клуба.

По сведениям AS, руководство "сливочных" недовольно тем, как клуб стартовал в новом сезоне Примеры. Напомним, что за три тура "Реал" набрал 5 очков.

Кроме того, боссы "Реала" беспокоятся о конфликте тренера с Гаретом Бэйлом и Хамесом Родригесом.

Также "Реал" сильно разочарован поражением в товарищеском матче от "Атлетика" (3:7).

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