"Боруссия" планирует увести Хавертца у топ-клубов
Хавбек "Байера" Кай Хавертц, скорее всего, покинет клуб летом 2020 года.
Как сообщает Kicker, интерес к 20-летнему немцу проявляет дортмундская "Боруссия", которая подпишет игрока в случае ухода Джейдона Санчо.
Однако по информации Bild, "Бавария", "Барселона" и "Реал" опережают "шмелей" в борьбе за футболиста.
В прошлом сезоне Хавертц провел 42 игры, забил 20 голов и отдал 7 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|3
|9
|2
|Бавария Мюнхен
|3
|7
|3
|Вольфсбург
|3
|7
|4
|Байер Леверкузен
|3
|7
|5
|Боруссия Дортмунд
|3
|6
|6
|Фрайбург
|3
|6
|7
|Боруссия Менхенгладбах
|3
|4
|8
|Хоффенхайм
|3
|4
|9
|Шальке
|3
|4
|10
|Унион Берлин
|3
|4
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|2
|3
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|2
|3
|13
|Кельн
|3
|3
|14
|Падерборн
|3
|1
|15
|Аугсбург
|2
|1
|16
|Герта
|3
|1
|17
|Вердер Бремен
|2
|0
|18
|Майнц 05
|3
|0