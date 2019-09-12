"Боруссия" планирует увести Хавертца у топ-клубов

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"Боруссия" планирует увести Хавертца у топ-клубов

Хавбек "Байера" Кай Хавертц, скорее всего, покинет клуб летом 2020 года.

Как сообщает Kicker, интерес к 20-летнему немцу проявляет дортмундская "Боруссия", которая подпишет игрока в случае ухода Джейдона Санчо.

Однако по информации Bild, "Бавария", "Барселона" и "Реал" опережают "шмелей" в борьбе за футболиста.

В прошлом сезоне Хавертц провел 42 игры, забил 20 голов и отдал 7 ассистов.

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