Смертин пригласил мальчика с прической в стиле Златана на игру сборной России

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Смертин пригласил мальчика с прической в стиле Златана на игру сборной России

Экс-игрок сборной России Алексей Смертин выступил в поддержку сибирского школьника Прохора Ильиных.

"Я слышал историю Прохора Ильиных, который занимается футболом и берет пример с Златана Ибрагимовича. Администрация школы оказывает давление на парня из-за того, что у него длинные волосы.

Прохор, я тоже из Сибири! И у меня всегда были длинные волосы. Нам нужно поддержать Прохора. Я хочу пригласить тебя на матч Юношеской футбольной лиги ЦСКА - "Спартак", который пройдет 9 октября. А 10 октября можем сходить на матч сборной России против Шотландии. Всем мир, футбол и длинные волосы!" - заявил Смертин.  

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