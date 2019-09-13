"Реал" определил три трансферные цели на зимнее трансферное окно

"Реал" уже начал работу по подготовке к зимнему трансферному окну.

По сведениям Diario Gol, на прицеле мадридского клуба находятся Калиду Кулибали ("Наполи"), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед") и Нголо Канте ("Челси"). Все три трансфера могут обойтись "сливочным" в 320 миллионов евро.

Однако переход кого-то из перечисленных футболистов в разгар сезона выглядит крайне сомнительным.

Ранее сообщалось, что "Реал" попытается заполучить Килиана Мбаппе следующим летом.

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