"Реал" определил три трансферные цели на зимнее трансферное окно
"Реал" уже начал работу по подготовке к зимнему трансферному окну.
По сведениям Diario Gol, на прицеле мадридского клуба находятся Калиду Кулибали ("Наполи"), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед") и Нголо Канте ("Челси"). Все три трансфера могут обойтись "сливочным" в 320 миллионов евро.
Однако переход кого-то из перечисленных футболистов в разгар сезона выглядит крайне сомнительным.
Ранее сообщалось, что "Реал" попытается заполучить Килиана Мбаппе следующим летом.
Читайте также: Перес рассказал о сорвавшихся трансферах "Реала". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Клубы АПЛ - лидеры по затраченным средствам в летнее трансферное окно, РПЛ на шестом месте
-
"Реал" усомнился в работе Зидана
-
Фанаты ПСЖ могут бойкотировать игру с "Реалом" из-за Неймара
-
"Не было бы у тебя ствола. Лёг бы тут!": Алиев угрожал полицейскому, который остановил его автомобиль
-
Чалов стал победителем в голосовании за лучшего молодого футболиста России
Лента новостей
-
Главные новости дня: 12 сентября
-
"Манчестер Юнайтед" готов в два раза увеличить зарплату Линделефа
-
"Реал" определил три трансферные цели на зимнее трансферное окно
-
Итальянские клубы поборются за молодого бразильца
-
Стало известно, когда "Ливерпуль" узнает своего соперника в клубном чемпионате мира
-
Клубы АПЛ - лидеры по затраченным средствам в летнее трансферное окно, РПЛ на шестом месте
-
Каррера рассказал о попытке привести Тотти в "Спартак"
-
Фернандо Йерро готов поработать в России
-
Смертин пригласил мальчика с прической в стиле Златана на игру сборной России
-
"Боруссия" планирует увести Хавертца у топ-клубов
-
"Реал" усомнился в работе Зидана
-
Руни назвал тренера, с которым сборная Англии добилась бы успеха
-
Фанаты ПСЖ могут бойкотировать игру с "Реалом" из-за Неймара
-
Каррера высказался о работе Кононова в "Спартаке"
-
Заа уволит агента из-за того, что тот не организовал его трансфер в другой клуб
-
Три топ-клуба АПЛ следят за игроком "Лестера"
-
Глеб: "Хотел ударить Гвардиолу после финала Лиги Чемпионов"
-
Крал провел первую тренировке в "Спартаке"
-
"Боруссия" продлит контракт с основным игроком
-
Ван дер Сар исключил возвращение в "Манчестер Юнайтед"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|3
|7
|2
|Севилья
|3
|7
|3
|Леванте
|3
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|2
|6
|5
|Осасуна
|3
|5
|6
|Алавес
|3
|5
|7
|Барселона
|3
|4
|8
|Реал Мадрид
|2
|4
|9
|Сельта Виго
|3
|4
|10
|Реал Вальядолид
|3
|4
|11
|Реал Сосьедад
|3
|4
|12
|Мальорка
|2
|3
|13
|Бетис
|3
|3
|14
|Хетафе
|3
|2
|15
|Вильярреал
|2
|1
|16
|Гранада
|2
|1
|17
|Эйбар
|2
|1
|18
|Валенсия
|2
|1
|19
|Эспаньол
|2
|1
|20
|Леганес
|3
|0